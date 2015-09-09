Королева Англии бьет рекорд по продолжительности правления

Королева одолеет рекорд своей прапрабабушки Виктории, которая провела на троне 63 года, семь месяцев и два дня, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

В этот день королева в сопровождении мужа, герцога Эдинбургского, проедет поездом от Эдинбурга до Твидбэнка, где выступит с речью и поблагодарит своих подданых за доверие.

В знак юбилея королева разрешила съемку видео в садах Букингемского дворца.

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В среду заседание палаты общин британского парламента начнется на полчаса позже, чтобы депутаты могли поздравить королеву. Королевский монетный двор выпустит коллекционную серебряную монету достоинством 20 фунтов стерлингов. На обратной стороне этой монеты над надписью «Самое длительное царствование» использованы пять портретов Елизаветы Второй, появлявшихся на монетах за время ее правления.

Королевская баржа Gloriana возглавит праздничную флотилию судов по Темзе. На это время Тауэрский мост будет разведен, а когда процессия достигнет корабля HMS Belfast, прогремит артиллерийский салют.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских.

2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.