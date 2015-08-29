В Европу из США прибыли 4 истребителя пятого поколения F-22 Raptor

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт ВВС США.

"Это первое учебное развертывание F-22 является прекрасной возможностью для этих современных самолетов принять участие в учениях наряду с другими самолетами ВВС США и союзников по НАТО", сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Фрэнк Горенк.

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По его словам, размещение F-22 в Европе демонстрирует приверженность Соединенных Штатов поддержанию безопасности на этом континенте.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженные силы США разместят в Европе истребители пятого поколения F-22 для укрепления безопасности своих союзников по НАТО.