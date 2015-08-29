В Европу из США прибыли 4 истребителя пятого поколения F-22 Raptor
04:11, 29 августа 2015Мир
8578 0
На авиабазу Шпангдалем в Германии прибыли четыре истребителя пятого поколения F-22 Raptor, один стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III и около 60 военнослужащих для участия в военных учениях НАТО, которые пройдут в середине сентября.
В Германию прибыли четыре истребителя пятого поколения F-22 Raptor / wikipedia.org
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт ВВС США.
"Это первое учебное развертывание F-22 является прекрасной возможностью для этих современных самолетов принять участие в учениях наряду с другими самолетами ВВС США и союзников по НАТО", сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Фрэнк Горенк.
Читайте такжеСША направили бомбардировщики B-2 в Тихоокеанский регион для сдерживания потенциальных противников
По его словам, размещение F-22 в Европе демонстрирует приверженность Соединенных Штатов поддержанию безопасности на этом континенте.
Ранее УНИАН сообщал, что вооруженные силы США разместят в Европе истребители пятого поколения F-22 для укрепления безопасности своих союзников по НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter