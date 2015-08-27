На российской границе в печах уничтожили более 1,5 тонн продуктов немецких автогонщиков

На российской границе уничтожили больше 1,5 тонн продуктов, которые предназначались для команд автогонщиков BMW и гостей московского этапа немецких автогонок DTM.

Об этом сообщили в отделе пограничного фитоконтроля управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, передает ТАСС.

Инцидент не повлияет на проведение заездов в российской столице, сказал ТАСС по телефону главный редактор международного портала Motorsport.com Александр Кабановский.

"Управлением принято решение об изъятии товара в пункте пропуска за грубейшие нарушения санитарных правил. Продукты уничтожены в печах-инсинераторах на псковской границе", - отметили в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел 25-26 августа.

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Как пояснил Кабановский, "немецкие команды всегда привозят собственные продукты питания. Эта серия (DTM) славится, в том числе тем, что гостей и поклонников угощают истинно немецкой едой. Вероятно, в этот раз в Москве ее будет меньше, что никак не скажется на проведении самого этапа гонок", - сказал он.

Ранее региональное управление Россельхознадзора сообщало о задержании 1,6 тонн мясной и молочной продукции, которую якобы пытались ввезти без ветеринарных и товаросопроводительных документов. Груз, состоящий из овощей и фруктов, молочной продукции, сыра, яиц, мяса и морепродуктов, открыто хранился в багаже автомашин, перевозивших дополнительное оборудование для проведения автогонок.

Московский этап немецкой гоночной серии кузовных автомобилей DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) пройдет в российской столице 28-30 августа. В нем участвуют на модифицированных моделях серийных автомобилей.