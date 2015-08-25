Полиция Папуа-Новой Гвинеи в ходе рейда по деревням арестовала 54 людоеда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The National.

35 силовиков остаются на месте задержания и устанавливают обстоятельства совершавшихся здесь преступлений. Они планируют начать двухнедельную спецоперацию, в ходе которой проведут переговоры с местными жителями.

"Район проведения операции расположен в устье реки Флай. Начиная с 2009 года оттуда постоянно поступают сведения о творящемся там беззаконии. В первую очередь это бытовой каннибализм и распространение влияния тайных религиозных культов, практикующих ритуальные обезглавливания и поджоги хижин", - цитирует издание начальника полиции Западной провинции страны Сильву Сику (Silva Sika).

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Одним из последних нашумевших случаев стало убийство троих местных жителей, совершенное 25 июня. Полицейские утверждают, что злоумышленники отрубили убитым головы и унесли их с собой для использования в магических ритуалах.