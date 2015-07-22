В Сирии пропали три испанских журналиста

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанскую El Pais.

По данным МИД Испании, последний раз они выходили на связь 11 июня 2015 года, более месяца назад. Все журналисты работали в районе города Алеппо на территории, находящейся под контролем «Джабхат ан-Нусры», которая входит в «Аль-Каиду».

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Имена пропавших журналистов — Анхель Састре, Антонио Памплиега и Хосе Мануэль Лопес. Они прибыли на территорию Сирии через турецкую границу. Састре и Памплиега неоднократно бывали в горячих точках, а фотограф Лопес в качестве фрилансера освещал конфликты в Афганистане, Ираке, Палестине, Косово, Сомали, Судане и Конго.

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет Безопасности ООН осудил убийство боевиками ”Исламского государства” (ИГ) японского журналиста Кэндзи Гото, назвав произошедшее ”чудовищным и подлым преступлением”.