В Сирии пропали три испанских журналиста
В Сирии пропали три испанских журналиста. Последний раз они выходили на связь 11 июня 2015 года, более месяца назад.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанскую El Pais.
По данным МИД Испании, последний раз они выходили на связь 11 июня 2015 года, более месяца назад. Все журналисты работали в районе города Алеппо на территории, находящейся под контролем «Джабхат ан-Нусры», которая входит в «Аль-Каиду».
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Имена пропавших журналистов — Анхель Састре, Антонио Памплиега и Хосе Мануэль Лопес. Они прибыли на территорию Сирии через турецкую границу. Састре и Памплиега неоднократно бывали в горячих точках, а фотограф Лопес в качестве фрилансера освещал конфликты в Афганистане, Ираке, Палестине, Косово, Сомали, Судане и Конго.
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