США не выдают визу спикеру Совета Федерации РФ Матвиенко

Как сообщает РБК, Матвиенко могут не выдать визу, так как она находится под американскими санкциями.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс не стал отвечать на вопрос о выдаче визы Матвиенко. «Мы не комментируем визовые вопросы», - заявил он. Информации о том, выдали ли США визы Матвиенко и ее коллегам, нет и у представителя Межпарламентского союза Джемини Пандья.

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В американском дипломатическом корпусе отметили, что вопрос выдачи визы Матвиенко будет зависеть от цели ее визита в Нью-Йорк: если она намеревается принять участие во встречах по линии ООН, то право на въезд в США ей может быть предоставлено; а если она собирается в США по другой линии, то в визе ей будет отказано.

Сообщалось, что решение по визам принято не было, а будут ли они выданы, зависит от того, признает ли США проходящее заседание мероприятием ООН. Если у мероприятия будет статус ооновского, то США должны выдавать визы.

Но, согласно сообщению, организатором форума выступает Межпарламентский союз, и приглашения поступили от лица этой организации, а не от ООН.