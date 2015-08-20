Der Spiegel: Новые деньги для старых долгов

Об этом пишет Маркус Бекер в своей статье «Новые деньги для старых долгов», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

В течение многих месяцев длились переговоры между Афинами и донорами, министры финансов и главы правительств провели бессонную ночь на саммите и подверглись критике в своих странах.

В среду вечером министры финансов ЕС на телефонной конференции проголосовали за третью программу помощи европейского фонда спасения ESM – и выдали первые кредиты.

С подписями вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и министра финансов Греции Евклида Цакалотоса под Меморандумом о взаимопонимании пакет помощи стал решенным вопросом.

При таком высоком уровне задолженности Греция получит максимум 86 млрд евро в течение ближайших трех лет. Первый транш в размере 23 млрд евро должен поступить уже в четверг, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии.

Десять миллиардов из транша должны обеспечить греческие банки новыми деньгами, 13 млрд пойдут непосредственно правительству в Афинах. И как раз вовремя: в четверг Греция должна выплатить 3,2 млрд евро плюс проценты Европейскому центральному банку. Также пришло время для выплаты последнего бридж-финансирования в размере 7,16 млрд евро, которые удерживали Грецию на плаву до начала новой программы ESM.

Длинный список жестких реформ

Еще три миллиарда должны быть выплачены до ноября. Тем не менее, они связаны с выполнением условий реформ. И таких есть несколько. Так, Афины должны модернизировать государственное управление. Также должна быть кардинально реформирована дорогая пенсионная система: стимулы для досрочного выхода на пенсию должны быть отменены, а нормальный пенсионный возраст увеличен до 67 лет. Также необходимо модернизировать финансовый сектор и рынок труда.

За каждый из этих проектов в Греции политически отчаянно боролись. Поэтому, по данным из ЕС, сложно оценить, сколько денег уйдет из программы ESM. Но более внимательный взгляд на прогресс реформ должен гарантировать, что деньги в Афинах не будут растрачены, и экономика Греции вернется на курс долгосрочного роста.

Тем не менее, этому противоречит пункт, который затрагивает центральную составляющую пакета спасательных мер: приватизация государственного имущества.

Доходы от продажи государственного имущества на переговорах ЕС оценили в 50 млрд евро. Половина из этой суммы должна быть выплачена за кредиты для рекапитализации греческих банков. Четверть от общей суммы – то есть, 12,5 млрд – нужно инвестировать в экономику Греции и уменьшение долговой нагрузки страны.

Погашение кредитов имеет приоритет над инвестициями

Но многие эксперты сомневаются, что можно получить доход в размере 50 млрд. Но что бы тогда могло произойти?

Как подтвердили в ЕС по запросу SPIEGEL ONLINE, в этом случае преимущество было бы у кредиторов: и только то, что останется, можно использовать для инвестиций и облегчения долговой нагрузки – то есть, для тех мер, которые должны превратить Грецию в экономику с будущим. В конце эта сумма может достичь нуля, если приватизация принесет только 25 млрд евро или меньше.

Достаточно ли 86 миллиардов новой программы ESM, чтобы «снять с мели» экономику Греции, в настоящее время никто не знает. 54 млрд евро из программы предназначены для обслуживания долга, около семи миллиардов для погашения просроченных платежей, 7,6 млрд евро для создания резервов и до 25 млрд для рекапитализации банков.

В Еврокомиссии и ESM не устают подчеркивать, что 86 млрд являются максимальной суммой, которую могут получить Афины – и маловероятно, что до этого дойдет. Кроме того, есть перспектива того, что Греция в обозримом будущем сама сможет получить кредиты на рынке, как в начале лета 2014 года.

Если Международный валютный фонд (МВФ) присоединится к программе помощи, как того хочет Берлин, бремя ESM также дополнительно уменьшиться соразмерно вкладу МВФ. Но глава МВФ Кристин Лагард поставила дальнейшее участие ее структуры в зависимость от списания долга для Греции, от чего федеральное правительство категорически отказывается. В то же время есть много признаков того, что в конце они сойдется на «легкой версии» списания задолженности: сроки погашения кредитов Греции могут быть продлены, выплата процентов и погашение отложено на годы.

Кредиты третьей программы ESM должны длиться около 32,5 лет. МВФ уже предложил продлить погашение кредитов Греции в общей сложности до 60 лет – это попытка неофициального списания задолженности.