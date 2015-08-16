Великобритания увеличивает финансирование "кибервойн" в 10 раз

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sunday Times.

Такое решение принято с целью усилить противостояние существующим угрозам и перехватить инициативу в этой сфере.

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По информации издания, британские власти собираются в 10 раз увеличить финансирование своего участия в войнах в киберпространстве для противостояния угрозам, которые исходят от России и Китая. В течение следующих пяти лет в киберпрограмму Великобритании будет вложено более 3 млрд долл.

Ранее Совет ООН согласился с необходимостью создания определенных правил в интернет-пространстве, которые должны соблюдать все страны.