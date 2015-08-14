Обама хочет прочесть шесть книг практически за две недели отпуска

Президент США поделился своими планами на отпуск. Газета Politico пишет, что 16 дней отдыха президент проведет в резиденции Мартас Вайнъярд за книгами, передает РИА Новости.

Читайте такжеОбама выступил за права геев в Африке и приравнял гомофобию к расизму

Обама полон решимости за две недели "осилить" шесть произведений: «Все, что есть» Джеймса Солтера, «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра, «Шестое вымирание» Элизабет Колберт, «Низменность» Джумпы Лахири, «Между миром и мной» Та-Нехиси Коутса и «Вашингтон: Жизнь» Рона Черноу.

Издание подсчитало, что на прочтение каждой книги президенту понадобится два с половиной дня.

Обама вместе с семьей находится в отпуске с 7 августа.