Немцова убили из двух разных пистолетов

Об этом сообщает ТСН.ua.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит выстрелами, предположительно совершенными из двух разных пистолетов.

Три ранения Немцов мог получить из пистолета с глушителем, а остальные — из оружия, не оснащенного приспособлением для бесшумной стрельбы.

Кроме того, эксперты предположили, что различия в полученных ранениях могут быть связаны с использованием патронов разной мощности.

Ранее специалисты пришли к однозначному выводу, что преступник вел стрельбу, держа пистолет в левой руке.

Левшой является основной подозреваемый по делу, бывший боец батальона чеченского МВД "Север" Заур Дадаев, вначале сознавшийся в исполнении преступления, но затем отказавшийся от показаний.

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Как сообщал УНИАН, ранее на примененные к нему пытки пожаловался уже третий обвиняемый по уголовному делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова — Анзор Губашев, подвозивший, как полагает следствие, убийцу к месту преступления.