Франция отправит к острову Реюньон авиацию и суда для поиска обломков "Боинг-777"

Об этом заявили совместно три французских министерства: обороны, транспорта и заморских территорий, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Le Petit Journal.

Самолет начнет патрулировать территорию с 7 августа. Кроме того, в поиске используют вертолеты, морские суда, а также пеший патруль.

Как сообщалось, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подтвердил, что найденные на острове Реюньон обломки принадлежат Боингу-777, пропавшему в марте 2014 года.

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Ранее, 29 июля на побережье французского острова Реюньон, расположенного в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, был найден флаперон (управляющая поверхность крыла). Затем деталь была перевезена во Францию.

1 августа СМИ сообщили, что первые обломки лайнера стали появляться на острове еще три месяца назад. Как рассказал уборщик мусора Николя Ферье, он находил на побережье различные предметы, которые с течением времени сжигал.

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"Боинг-777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Поисковые мероприятия осуществлялись на площади в десятки миллионов квадратных километров. До момента обнаружения обломков на Реюньоне никаких данных о том, где именно потерпел крушение лайнер, не было.