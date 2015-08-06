Новые подробности убийства Немцова: в политика стрелял левша - СМИ

Следственный комитет (СК) РФ закончил ряд экспертиз, назначенных в рамках расследования убийства Бориса Немцова. Они показали, что в политика стрелял левша, каковым является экс-боец батальона "Север" Заур Дадаев. Что может являться доказательством его вины в данном преступлении. Другим подтверждением служат существующие в деле признательные показания, которые дал третий обвиняемый – Шадид Губашев, и которые ранее не афишировались следствием.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, СК РФ закончил баллистическую, трасологическую и биологическую экспертизы в рамках "дела Немцова". Специалисты пришли к однозначному выводу, что преступник вел стрельбу, держа пистолет в левой руке. Левшой является Заур Дадаев, который вначале сознался в исполнении преступления, но потом отказался от своих показаний. Также эксперты обнаружили на сиденье автомобиля "ЗАЗ Шанс", в том месте, где после преступления сидел Дадаев, следы пороха. Предполагается, что сразу после убийства Немцова он положил пистолет на сиденье машины рядом с собой.

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По словам собеседника агентства, на данный момент в деле фигурируют признательные показания не двоих, как считалось ранее, а троих обвиняемых. Помимо Заура Дадаева и Анзора Губашева, о подробностях преступления следователям рассказал еще и Шадид Губашев. Сделал он это 13 апреля 2015 года. Шадид описывает подготовку и исполнение убийства Немцова, ссылаясь на подробности, рассказанные ему непосредственными участниками событий, в частности — братом Анзором.

Помимо закрепления доказательной базы в отношении арестованных фигурантов "дела Немцова", СК РФ пытается разобраться, когда же началась подготовка к преступлению. Была оперативная информация, что злоумышленники уже в августе 2014 года пытались вести наблюдение за политиком. Однако совершенно точно участия в этом не мог принимать Заур Дадаев. В августе и начале сентября он находился в отпуске, который проводил в Турции.

Свидетели, которые общались с Дадаевым в Москве, в один голос говорят, что в сентябре-ноябре он отсутствовал в столице, никто его здесь не видел. Проверка по базам покупателей билетов показала, что ни самолетом, ни поездом Дадаев в Москву осенью 2014 года не приезжал. Сейчас СК РФ рассматривает версию, что Заур на недолгое время мог приезжать в столицу из Чечни на автобусе. Сам же Дадаев уверяет, что в интересующий следствие период, как военнослужащий, находился в расположении батальона "Север" и принимал участие в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях в Чеченской республике.