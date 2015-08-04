В России хотят ограничить закупки презервативов в странах Европы

Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного российским минпромторгом, передает Би-би-си. В проекте отмечается, что таким образом министерство намерено увеличить конкуренцию на рынке медицинских изделий.

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Среди иностранных изделий, которых могут коснуться ограничения, - рентгеновские аппараты, сканеры, стерилизаторы, экзопротезы грудных желез, искусственные клапаны сердца, искусственный левый желудочек сердца, а также антисептики и дезинфицирующие препараты.

Между тем, ограничения не коснутся медицинских изделий из Беларуси, Казахстана и Армении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил себя главным по вопросам имортозамещения продукции, в частности произведенной в Украине.