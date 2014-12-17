Вице-премьер РФ считает путь российской экономики "абсолютно верным"

Но при этом он отмечает, что курс на создание собственной национальной финансовой системы и импортозамещения "абсолютно верный", передает РИА Новости.

"Не сами санкции, а наша губительная финансовая, технологическая зависимость от Запада стала причиной нашей уязвимости. Но наш курс на создание собственной национальной финансовой системы, импортозамещение и развитие национальной промышленности абсолютно верен", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter во вторник.

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Напомним, на открытии торгов Московской биржи 16 декабря доллар стоил 59,75 рублей, а евро - 74,7 рублей. Днем, около 14.00 мск, доллар взлетел до 80 рублей, а евро - до 100 рублей.