МИД РФ о сравнении Курил с Украиной: Японии надо ”хорошенько изучать историю”

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, замглавы российского МИД Игорь Моргулов отреагировал на слова министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, который назвал события в Украине ”изменением статус-кво при помощи силы”.

”Проблема северных территорий - это тоже изменение ситуации при помощи силы”, - сказал Кисида на лекции в Брюсселе 20 января.

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Токио не желает признавать очевидные исторические факты, заявил Моргулов, и предложил вместо ”мегафонной дипломатии” вести диалог по Курилам.

”Северные территории”, как их называет Япония (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомая), отошли к СССР в результате Второй мировой войны.

Япония выдвигает возвращение островов основным условием подписания мирного договора с РФ, как и прежде - с Советским Союзом.