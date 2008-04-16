Огрызко: пора определиться с этапами вывода Черноморского флота из Крыма

В июне во время очередного заседания подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России на территории Украины планируется провести консультации относительно этапов и порядка вывода воинских формирований ЧФ из Украины до 28 мая 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Он отметил, что консультации будут проведены согласно Меморандума между Украиной и Россией относительно этапов и порядка вывода до 28 мая 2017 года воинских формирований Черноморского Флота РФ с мест его временной дислокации на территории Украины.

В.ОГРЫЗКО передал этот Меморандум своему российскому коллеге Сергею ЛАВРОВУ во время рабочего визита в Москву 15 апреля.

Министр отметил, что Меморандум – не сенсация, эта тема обсуждалась давно.

«Нет здесь никаких чрезвычайностей. Это нормальный процесс, мы вчера обстоятельно обсудили данный вопрос. Речь идет о спокойном, нормальном, цивилизованном подходе к делу», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также отметил, что Украина не хочет неожиданностей, которые могли бы поставить под сомнение нормальные добрососедские отношения между двумя странами.

«Это технический момент, и я бы не советовал делать из этого политические вещи», - добавил глава МИД.