На потерпевшем крушение российском бомбардировщике отказали все четыре двигателя - СМИ

Причиной аварии Ту-95МС в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета мог стать отказ техники.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, у бомбардировщика отказали все четыре двигателя.

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Полеты Ту-95МС приостановлены, на место происшествия направилась комиссия военного ведомства.

Как сообщал УНИАН, бомбардировщик Ту-95МС потерпел крушение сегодня, 14 июля, в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета.

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"14 июля в 9:50 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в 80 километрах от Хабаровска потерпел аварию самолет Ту-95МС. Экипаж покинул самолет", - говорится в сообщении Минобороны России.

Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. По данным источника, Ту-95МС претерпел аварию в районе полигона Литовка. На земле разрушений нет.

Напомним, это шестая внештатная ситуация в российских ВВС с начала лета и пятая авиакатастрофа.