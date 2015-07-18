Лидер Ирана предположил возможный отказ страны от "ядерного соглашения" (фото)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Хаменеи не выступил четко против данной сделки, но призвал "изучить, все ли интересы Ирана соблюдены", а также предупредил, что не позволит нарушать революционные принципы страны или навредить ее оборонительным возможностям, сообщает Европейская правда.

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Отмечается, что он неоднократно повторял фразу "будет этот документ принят, или нет".

"Будет ли он одобрен или нет, мы не прекратим поддерживать наших друзей в регионе и людей в Палестине, Йемене, Ираке, Сирии, Бахрейне и Ливане. Даже после этой сделки наша политика в отношении напыщенных США не изменится", - заявил он.

По данным агентства, выступление иранского лидера состоялось в мечети и прерывалось призывами "смерть Америке" и "смерть Израилю".

Как известно, во вторник 14 июля шесть стран-посредников (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия) достигли соглашения с Ираном относительно ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций.

В соответствии с соглашением, иранские ядерные объекты будут продолжать свою деятельность, но будет установлен четкий механизм контроля за их деятельностью. Кроме того, уже обогащенный уран будет обеднен, а реакторы изменят так, чтобы они не могли производить плутоний.

В ответ с Ирана снимут санкции. В этом случае нефть и газ будут поставляться в страны ЕС, что существенно изменит картину рынка и приведет к снижению цен на энергоносители.