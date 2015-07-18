СМИ: голосование в СБ ООН о создании трибунала по катастрофе рейса MH17 отложено на конец июля

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный дипломатический источник в штаб-квартире ООН.

"Голосование, предварительно намеченное на следующий вторник, решено отложить на неделю. Ориентировочная дата - 27 июля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на заседании Совбеза ожидается участие министров иностранных дел стран, входящих в совместную группу по расследованию причин авиакатастрофы: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, национальным парламентам государств мира по созданию международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysian Airlines, совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 года.