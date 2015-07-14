Двое летчиков разбившегося сегодня российского бомбардировщика погибли

Два члена экипажа разбившегося под Хабаровском российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС погибли.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«Поисково-спасательной группой Восточного военного округа обнаружены места приземления двух членов экипажа бомбардировщика Ту-95МС. Оба летчика погибли. По докладу с места происшествия - пилоты погибли при приземлении», - говорится в сообщении.

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Пять членов экипажа смогли катапультироваться.

«Найденные члены экипажа прошли первоначальное обследование медиками непосредственно на аэродроме и направлены в военный госпиталь для углубленного осмотра. Угрозы жизни и здоровью найденных пятерых летчиков нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета, что стало шестой аварией в ВВС РФ за последнее время. Причиной падения самолета стал отказ трех силовых установок.

4 июня в РФ разбились два военных самолета - у границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

8 июня в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился стратегический бомбардировщик Ту-95, несколько членов экипажа получили травмы.

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3 июля в Краснодарском крае, у границ с Украиной, разбился истребитель Миг-29. Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован командой наземных поисковых служб. Самолет упал в безлюдном районе.

6 июля в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-24М, оба пилота погибли.