Во всех школах Якутии с пятого класса будут проводить "уроки трезвости"

Об этом сообщил ТАСС первый зампред правительства региона Петр Алексеев.

"В республике приняты дополнительные меры по снижению масштабов употребления алкогольной продукции. Для этого с 1 сентября текущего года во всех школах республики с пятого класса будут проводиться уроки культуры и здорового образа жизни", - сказал он.

С 1 августа в Якутии вступает в силу республиканский закон, согласно которому запрещается продажа алкогольной продукции на первых этажах многоквартирных домов. Реализация алкогольной продукции после 20:00 будет разрешена только в ресторанах. Розничная торговля будет разрешена с 14 до 20 часов.

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Тем населенным пунктам, которые полностью запретят продажу алкоголя, будут даны преимущества при строительстве социальных объектов (культурных, спортивных).

Ожидается, что реализация данных мер будет способствовать снижению объёмов потребления алкоголя и борьбе с нелегальной алкогольной продукцией. По данным прошлого года, в Якутии было употреблено 1,4 тыс. декалитров алкогольной продукции и свыше 3,7 декалитров слабоалкогольной продукции, в том числе пива. Кроме того, в этом году увеличилось количество магазинов на первых этажах многоквартирных домов, где продают алкоголь - с 40 до 87 точек.