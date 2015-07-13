Французская полиция сообщает об освобождении заложников

Об этом сообщает Le Figaro.

"18 сотрудников торгового центра "Qwartz" в Вильнев-ля-Гаренн были освобождены", - сообщают в полиции.

Сегодня, в 6:30 утра, вооруженные злоумышленники напали на магазин "Примарк" в торговом центре в Вильнев-ля-Гаренн (О-де-Сен).

"Испугавшись, 18 сотрудников укрылись в столовой торгового центра", - сообщает источник в полиции.

Полиция проверяет, есть ли среди задержанных возможные преступники.

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Тревога была поднята благодаря сотруднику магазина "Примарк", который около 7 утра отправил своему товарищу смс-сообщение, что его взяли в заложники двое вооруженных мужчин.