Французская полиция сообщает об освобождении заложников
11:42, 13 июля 2015Мир
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Преступники отпустили 18 сотрудников торгового центра.
REUTERS
Об этом сообщает Le Figaro.
"18 сотрудников торгового центра "Qwartz" в Вильнев-ля-Гаренн были освобождены", - сообщают в полиции.
Сегодня, в 6:30 утра, вооруженные злоумышленники напали на магазин "Примарк" в торговом центре в Вильнев-ля-Гаренн (О-де-Сен).
"Испугавшись, 18 сотрудников укрылись в столовой торгового центра", - сообщает источник в полиции.
Полиция проверяет, есть ли среди задержанных возможные преступники.
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Тревога была поднята благодаря сотруднику магазина "Примарк", который около 7 утра отправил своему товарищу смс-сообщение, что его взяли в заложники двое вооруженных мужчин.
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