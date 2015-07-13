Саммит глав государств и правительств пока оставил Грецию в еврозоне - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах встречи.

"Достигнуто взаимопонимание о начале третьей программы помощи Греции, что гарантирует сохранение страны в составе еврозоны", - сказал он.

Дипломат особенно подчеркнул, что третья программа будет осуществляться "строго поэтапно, по мере реализации бюджетных мер Греции".

Первым шагом, который должны предпринять Афины для выполнения своих обязательств, станет "принятие парламентом к 14 июля согласованных с институтами структурных реформ". Речь идет о шести законопроектах, в том числе о пенсионной и налоговой реформах, включая пересмотр системы НДС.

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После этого, в среду, состоится очередная встреча Еврогруппы, которая подтвердит запуск третьей трехлетней программы кредитования Греции. Если по какой бы то ни было причине этого не произойдет, третья программа окажется сорвана.

"Это гарантирует восстановление необходимого уровня доверия Греции", - сказал он.

По предварительной информации, объем третьей трехлетней программы помощи Греции со стороны МВФ и еврозоны составит 90 млрд евро в виде льготных кредитов. Между тем, эта информация носит сугубо предварительный характер - переговоры об уточнении всех деталей программы еще предстоят.

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Ранее УНИАН сообщал, что в случае, если Греция не достигнет соглашения с кредиторами до конца дня 12 июля, ей будет предложено временно покинуть еврозону.