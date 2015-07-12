Греческий кризис: Олланд надеется на договоренности, Меркель потеряла доверие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, перед началом Евросаммита Олланд сказал журналистам: "Это не о том, останется ли Греция в ЕС. Это о Европе. Мы говорим о европейских интересах. Поэтому я надеюсь, что будут достигнуты договоренности".

Президент Франции считает, что не может быть "временного выхода Греции из зоны евро".

Читайте такжеВ ЕС заявили о проекте договоренностей с ГрециейВ свою очередь Меркель заявила: "По состоянию на сейчас у нас нет заключительного документа от министров Еврогруппы, чтобы мы смогли начать переговоры с Грецией. Я не удивлена этим, потому что ситуация очень сложная. Мы потеряли доверие наших греческих партнеров. Сегодня у нас будет сложная дискуссия. В любом случае сегодня у нас не будет договоренностей. На кону не только судьба Греции, но всей Европы".

Вместе с тем, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что лидеры "будут до последней минуты бороться за решение ситуации".