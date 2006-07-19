В Израиле при ракетном обстреле погиб гражданин Украины

В Израиле во время ракетного обстрела погиб гражданин Украины.

37-летний Андрей Зелинский отвел семью в бомбоубежище, а сам вернулся в дом за одеялом. В этот момент в здание и попала ракета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, посольство Украины в Израиле предоставляет необходимое содействие семье погибшего для перевозки тела в Украину для захоронения.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Израиле и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в руках у ливанской исламской группировки "Хезболлах" остаются двое израильских солдат, захват которых на прошлой неделе стал причиной самого острого кризиса между Ливаном и Израилем с момента выхода израильской армии с оккупированных территорий южного Ливана в 2000 году.

Израиль, нанося авиаудары, пытается заставить "Хезболлах" к выдаче пленных.

"Хезболлах" ответил на бомбардировку ракетными ударами по израильским городам.