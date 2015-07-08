Клинтон хочет видеть женский портрет на 20-долларовых купюрах

Об этом в среду, 8 июля, сообщил телеканал CNN.

«Я хочу, чтобы на одной из купюр появилась женщина», — заявила Клинтон, пояснив, что предпочла бы, чтобы это была 20-долларовая банкнота, так как они наиболее распространены, передает Lenta.ru.

Она отказалась уточнить, чей именно портрет ей хотелось бы видеть на деньгах.

Читайте такжеКандидат в президенты США Клинтон пообещала противостоять Путину

В июне казначейство США заявило о намерении ввести в оборот 10-долларовую купюру с женским изображением. Клинтон одобрила идею в целом, однако ей не понравилось стремление секретаря казначейства Джейкоба Лью сохранить также и портрет Александра Гамильтона на купюрах того же номинала.

По словам Лью, изображенный сейчас на 10 долларах первый глава американского казначейства Александр Гамильтон слишком важен, чтобы исчезнуть с денег. Но Клинтон возразила, что ей не нравится идея такого компромисса, и что размещать двух людей на купюрах одного номинала с ее точки зрения звучит «довольно второсортно».

Новые купюры с изображением женщины выпустят в 2020 году — в 100-летний юбилей принятия 19-й поправки к конституции США, которая позволила женщинам принимать участие в голосовании.

Последней женщиной, чей портрет появился на американских банкнотах, была Марта Вашингтон — супруга первого президента США Джорджа Вашингтона. Серебряный сертификат (вид бумажных денег, который выпускался казначейством США до 1968 года) с ее изображением использовался в период с 1891 по 1896 год.