Пятая авария за месяц в ВВС России: в Хабаровском крае разбился бомбардировщик, оба пилота погибли

В Хабаровском крае РФ разбился бомбардировщик Су-24М, оба пилота погибли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня в 14.35 мск в районе аэродрома Хурба (Хабаровский край) при взлете для выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-24М», - говорится в сообщении. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет.

При взлете Су-24М штатно выполнил разгон, но «после отрыва от полосы самолет совершил резкий крен влево, после которого произошло его столкновение с землей», говорится в сообщении. В настоящий момент полеты всех Су-24М в РФ приостановлены, пока не будут выяснены причины произошедшего. Специальная комиссия вылетела к месту аварии.

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Данная авария стала пятой за последний месяц в ВВС России. 3 июля в Краснодарском крае, у границ с Украиной, разбился истребитель Миг-29. Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован. Самолет упал в безлюдном районе.

4 июня в РФ за день разбились два военных самолета - у границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

8 июня в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился стратегический бомбардировщик Ту-95, несколько членов экипажа получили травмы.