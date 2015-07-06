В Еврокомиссии заявили, что референдум в Греции не угрожает стабильности еврозоны

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции.

„Стабильность зоны евро под вопрос не ставится. 27 июня Еврогруппа подчеркнула, что власти зоны евро готовы сделать все необходимое, чтобы гарантировать финансовую стабильность зоны евро. У нас есть все необходимое, чтобы справиться с ситуацией. У нас есть банковский союз, чтобы гарантировать стабильность финансового сектора. У нас есть стабилизационный механизм, есть 500 млрд евро, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам. У нас есть сильное налоговое и экономическое регулирование. Европейский центральный банк использует все инструменты для стабильности и уже заявил, что пристально следит за ситуацией на финансовом рынке и возможным потенциальным влиянием и готов использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении”, - сказал Домбровскис.

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При этом вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что „место Греции было и остается в Европе”. „Чтобы решить эту сложную ситуацию, все стороны должны ответственно работать на благо народа Греции”, - подчеркнул он.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия приняла во внимание результат вчерашнего референдума в Греции. „Мы уважаем демократический выбор народа Греции. К сожалению, результат „Нет” сделал шире разрыв между Грецией и другими странами, которые входят в зону евро. Из этого кризиса нет легкого выхода. Потеряно очень много времени и очень много возможностей. Комиссия готова продолжать работу с Грецией”, - отметил он.

Вместе с тем, вице-президент констатировал, что Еврокомиссия не может вести переговоры без мандата Еврогруппы, заседание которой запланировано на вторник, 7 июля.

Домбровскис подчеркнул, что в этом кризисе Европа была „на стороне народа Греции”. „Европейские налогоплательщики предоставляли финансовую помощь. С 2010 года Греции было выделено 184 млрд евро, чтобы она смогла провести необходимые реформы, но они проводились с опозданием или были реализованы только частично, что привело к продолжению рецессии и необходимости проведения еще более сложных реформ”, - сообщил он

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По словам Домбровскиса, нынешнее правительство Греции не выработало надежной стратегии, чтобы выйти из кризиса, восстановить финансовую стабильность и вернуть экономический рост. „Сейчас правительству Греции необходимо провести необходимые реформы”, - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 61,31% греков высказались на референдуме 5 июля против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей. Всего на 19,2 тыс. участков проголосовали 6,2 млн человек.

Жители Греции в ходе референдума решали, принять правительству или отклонить проект соглашения, предоставленный Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на заседании Еврогруппы (совета министров финансов зоны евро) 25 июня. Документ кредиторов состоит из двух частей - "Реформы для завершения текущей программы" и "Предварительный анализ устойчивости долга".