В Уфе фасады трущеб завесили фотообоями с березками, а свалки прикрыли ветками - готовятся к саммиту БРИКС (фото)

Об этом сообщает блогер Варламов на своем сайте varlamov.ru

По его словам, некрасивые газоны в городе застилают пластиковой травой, а некоторые – тем же асфальтом.

"По предварительным оценкам, город посетят 10 тысяч гостей. Денег во всю подготовку вложено немало: 6 млрд рублей вложили частные инвесторы в строительство гостиниц и инфраструктуры, 2,5 млрд федеральных средств выделено на расширение аэродромного комплекса аэропорта «Уфа», укрепление набережной, подготовку общежитий, 2 млрд рублей – на реконструкцию Конгресс-холла и других объектов. На благоустройство город потратил 600 млн рублей", - пишет Варламов.

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"Администрация Уфы похожа на холостяка, который не успел приготовиться к приходу девушки, и за те 2 минуты, пока та поднимается в лифте, пытается быстро убрать квартиру, пряча грязные носки под диван", - подчеркивает блогер.

В подтверждение своих слов он выложил подборку фотографий местных "новшеств".

Так как привести город в божеский вид не успели, все неприглядные здания закрыли баннерами. Если где-то здания не хватало, его вновь построили из фанеры. По замыслу администрации Уфы, проезжающие мимо гости не должны заметить подвоха.

"Отель, видимо, достраивали в последний момент, и территорию вокруг него облагородить не успели. В мае рядом с отелем нашли свалку, но вместо того, чтобы вывезти мусор, городские службы предпочли прикрыть отходы ветками", - комментирует фото Варламов.