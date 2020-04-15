Футбол в масках: как живут пенсионеры в итальянской деревушке во время карантина (фоторепортаж)

Деревушка Сан-Фиарино в северной Италии стала одной из первых «красных» карантинных зон.

В Италии не утихает волна смертей от коронавирусной инфекции, а показатель заражений там до сих пор остается одним из крупнейших в мире.

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Из-за вспышки опасной болезни правительство Италии ввело карантин, кое-где усиленный – в местах с наибольшим количеством умерших от COVID-19.

Деревня Сан-Фиарино в северной Италии стала одной из первых «красных» карантинных зон. Пенсионеры – наиболее уязвимая к инфицированию категория – остаются по домам, хотя иногда позволяют себе покидать родные стены и выходить на прогулки с внуками.

Как сообщал УНИАН, смертность от эпидемии COVID-19 в Италии вчера выросла на 602 новых случая по сравнению с 566 днем ранее, но волна новых инфицирований замедлилась с 3153 до 2972.