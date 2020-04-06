Испания оправляется от коронавируса: количество смертей за сутки устойчиво снижается

Общее число жертв коронавируса в стране на сегодня составляет 13055 человек.

За минувшие сутки от коронавируса в Испании умерло 637 человек, это самое низкое суточное число жертв болезни с 24 марта, когда число погибших достигло 514 человек. Кроме того, это уже пятый подряд день со снижением количества летальных исходов за сутки.

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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на Министерство здравоохранения Испании. При этом, в воскресенье было зафиксировано 674 смерти от COVID-19, а в субботу – 809 смертей. Уровень летальности болезни в Испании постепенно снижается после восьми тяжелых дней, когда ежесуточно умирали более 800 человек.

Общее число жертв коронавируса в Испании на 6 апреля составляет 13055 человек. Зафиксировано более 135 тысяч случаев заражения. 40 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, по состоянию на 6 апреля число больных COVID-19 в мире приближается к 1,3 миллиона человек.

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