СМИ сообщили о смерти одного из самых известных командиров ИГ

Один из самых известных командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ответственный за все операции в правобережной части города Мосул), Абдалла Мухаммед Хорани был убит в результате авиаудара международной коалиции, сообщил иракский телеканал "Ас-Самарийя" со ссылкой на командующего операциями иракской армии в провинции Нейнава Наджама аль-Джабури, передает РИА Новости.

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Во время обстрела также погибли 10 боевиков ИГ, которые сопровождали Хорани.