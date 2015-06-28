СМИ сообщили о смерти одного из самых известных командиров ИГ
00:41, 28 июня 2015Мир
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Иракские СМИ сообщили, что один из самых известных командиров террористической группировки "Исламское государство", Абдалла Мухаммед Хорани, был убит в результате авиаудара международной коалиции.
REUTERS
Один из самых известных командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ответственный за все операции в правобережной части города Мосул), Абдалла Мухаммед Хорани был убит в результате авиаудара международной коалиции, сообщил иракский телеканал "Ас-Самарийя" со ссылкой на командующего операциями иракской армии в провинции Нейнава Наджама аль-Джабури, передает РИА Новости.
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Во время обстрела также погибли 10 боевиков ИГ, которые сопровождали Хорани.
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