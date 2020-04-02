Президент Филиппин приказал стрелять в нарушителей карантина

На Филиппинах уже зарегистрировано 2311 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 96 смертей.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять в граждан, которые будут устраивать беспорядок или мешать раздаче пищи во время карантина из-за вспышки Covid-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации СМИ, в среду на улицы филиппинской столицы в поисках пищи вышли более 100 граждан. Вскоре правоохранители их разогнали как нарушителей карантина.

«Мои приказы полиции, военным и чиновникам: если будет шум, если они будут сопротивляться, а ваша жизнь окажется под угрозой – стреляйте в них», – сказал Дутерте в своем телевизионном обращении.

В то же время в полиции ответили, что заявление Дутерте просто преувеличили, а сам глава государства пытался донести до граждан всю серьезность нарушения карантина.

На Филиппинах уже зарегистрировано 2311 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 96 смертей.

Как сообщал УНИАН, 13 стран-членов Евросоюза выразили обеспокоенность состоянием демократических ценностей в период введенных отдельными правительствами ограничительных мер для предотвращения распространения Covid-19.