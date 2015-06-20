Путин: РФ будет через суд доказывать незаконность ареста своих активов за рубежом

Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с главами иностранных информагентств, сообщают РИА Новости.

"Реакции не может не быть. Мы будем защищать свои интересы. Что касается этого разбирательства, то наша позиция известна. Она заключается в том, что по вопросам и делам подобного рода Гаагский арбитражный суд имеет компетенцию только в отношении тех стран, которые подписали и ратифицировали Энергетическую хартию европейскую. Россия не ратифицировала эту хартию, поэтому мы не признаем юрисдикцию этой инстанции", — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что РФ будет в установленном порядке, через судебные процедуры защищать свои активы.

"А то, что акционеры ЮКОСа пытаются получить от России дополнительные средства, здесь никакой новизны нет. Мы с подобными проявлениями сталкивались и раньше и со стороны этой компании, и со стороны других наших партнеров. В том числе и со стороны зарубежных партнеров, со стороны международных компаний. Будем в рамках цивилизованного юридического процесса защищать свои интересы", — заявил президент РФ.

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Ранее УНИАН сообщал, что бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста активов России в Бельгии и Франции.

В июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро. В тот же месяц Третейский суд в Гааге потребовал от РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Россия считает оба решения незаконными и оспаривает их.