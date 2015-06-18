За 15 лет Европа потратила более 11 миллиардов евро на депортацию мигрантов - СМИ

Страны Евросоюза, а также Норвегия, Швейцария и Исландия, совокупно с 2000 года потратили 11,3 миллиарда евро на депортацию миллионов нелегальных мигрантов из стран третьего мира, свидетельствует исследование, проведенное журналистским консорциумом Migrants' Files, передает РИА Новости.

По данным его авторов, на депортацию одного нелегала в среднем было израсходовано 4 тысячи евро.

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Как утверждают в Migrants' Files, со своей стороны, за указанный период незаконные мигранты суммарно заплатили контрабандистам за переправку в Европу 15,7 миллиарда евро.

С января по май 2015 года более 100 тысяч беженцев пересекли на судах контрабандистов Средиземное море, добравшись до берегов Европы. Из них свыше 1,8 тысячи утонули, говорится в исследовании.