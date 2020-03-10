США пригрозили России санкциями за нарушение режима прекращения огня в Идлибе

В США, в частности, напомнили, что Анкаре нужно объяснить свою позицию по покупке российского оружия.

США и европейские союзники быстро отреагируют в случае нарушения Россией и боевиками Асада режима прекращения огня в сирийском Идлибе.

Об этом во вторник заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

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США обсудят с союзниками НАТО, что они могут предложить Турции с точки зрения военной помощи в Идлибе.

«Мы смотрим, что может сделать НАТО. Обсуждаем все варианты», – сказал Джеффри.

При этом американский чиновник исключил использование надземных войск в случае нарушения режима прекращения огня и напомнил, что Анкаре нужно объяснить свою позицию по покупке российской системы ПВО С-400.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 27 февраля в результате атаки сил режима Башара Асада, поддерживаемых Россией, в сирийской провинции Идлиб погибли более трех десятков военнослужащих Вооруженных сил Турции. В связи с этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности.

По неофициальной информации, в стране могут ввести военное положение. Анкара уже пригрозила сирийскому режиму "многократным ответом" и обстреляла сирийский конвой. Она созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель своих военных. После этой атаки Турция приняла решение не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз.

На днях Путин и Эрдоган по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно должно было вступить в силу после 00:00 6 марта.