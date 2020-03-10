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Опасается коронавируса: Сербия закрывает границы для путешественников из ряда стран

13:27, 10 марта 2020
Мир
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Напуганная коронавирусом Сербия вводит запрет на въезд для путешественников / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Такое решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса. Временный запрет распространяется на людей, прибывающих из Италии, некоторых провинций Китая, Южной Кореи, Ирана и Швейцарии.

В то же время правительство Сербии не сообщило, когда запрет будет отменен.

На данный момент четыре человека в Сербии, включая гражданина Китая, получили положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано на материковом Китае. За его пределами наибольшее количество инфицированных в Южной Корее и Италии.

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