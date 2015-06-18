Греция не исключает выход из ЕС из-за недостижения соглашений с кредиторами

Об этом пишет Дождь со ссылкой на опубликованное в среду, 17 июня на сайте регулятора официальное сообщение.

«Провал в достижении соглашения будет означать начало болезненного курса, который приведет сначала к дефолту Греции, к выходу страны из еврозоны, и, что более вероятно, к выходу из Европейского союза», — говорится в официальном сообщении греческого регулятора.

Читайте такжеЮнкер: ЕК предлагала Греции программу помощи в 35 миллиардов евроУправляемый кризис, продолжает Центральный банк, с которым Греция справляется при помощи партнеров, может набрать силу, прямо как снежный ком, и перерасти в неконтролируемый кризис с высокими рисками для банковской системы и финансовой стабильности.

Результатом худшего сценария кризиса регулятор называет рецензии, резкое падение доходов населения, экспоненциальный рост безработицы и крах экономики Греции.

Читайте такжеЭттингер: ЕС должен подготовиться к "чрезвычайному положению" из-за краха переговоров по ГрецииРанее УНИАН сообщал, что министры финансов стран, входящих в еврозону, выступают против списания долга Греции, в отличие от МВФ. При этом, председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум отметил, что шансы на достижение компромисса с Грецией до 18 июня "очень малы".