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Вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центре на Филиппинах (видео)

08:07, 02 марта 2020
Мир
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На месте присутствуют спецназовцы / скріншот

По данным издания The Straits times, по меньшей мере один человек был ранен и доставлен в больницу.

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Глава Восточного полицейского округа Джонсон Алмазан сказал, что выстрелы были слышны в V-Mall незадолго до полудня по местному времени.

Тысячи покупателей, продавцов и сотрудников торгового центра бежали к выходу после того, как начались выстрелы.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил журналистам, что взял в заложники 30 человек бывший охранник, который раньше работал в торговом центре. После увольнения он не появлялся несколько дней и вернулся сегодня, чтобы «выдвинуть некоторые требования».

Также мэр сообщил, что вооруженный экс-охранник пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить некий бунт против руководства торгового центра.

Замора отметил, что мужчина, вероятно, принес с собой гранаты. Сам Замора сейчас на месте, пытается договориться с боевиком.

V-Mall – это популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов, уточняет издание.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно полицейские машины у входа в торговый центр и сотни людей. Все двери торгового центра заперты.

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