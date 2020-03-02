Вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центре на Филиппинах (видео)

Тысячи покупателей, продавцов и сотрудников торгового центра бежали к выходу после того, как начались выстрелы.

Мужчина взял в заложники десятки людей в торговом центре в городке Сан-Хуан, что находится к востоку от столицы Филиппин Манилы.

По данным издания The Straits times, по меньшей мере один человек был ранен и доставлен в больницу.

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Глава Восточного полицейского округа Джонсон Алмазан сказал, что выстрелы были слышны в V-Mall незадолго до полудня по местному времени.

Тысячи покупателей, продавцов и сотрудников торгового центра бежали к выходу после того, как начались выстрелы.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил журналистам, что взял в заложники 30 человек бывший охранник, который раньше работал в торговом центре. После увольнения он не появлялся несколько дней и вернулся сегодня, чтобы «выдвинуть некоторые требования».

Также мэр сообщил, что вооруженный экс-охранник пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить некий бунт против руководства торгового центра.

Замора отметил, что мужчина, вероятно, принес с собой гранаты. Сам Замора сейчас на месте, пытается договориться с боевиком.

V-Mall – это популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов, уточняет издание.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно полицейские машины у входа в торговый центр и сотни людей. Все двери торгового центра заперты.

Swat guys are here pic.twitter.com/z7B2XmuFbV — Rin (preorder WICKED AS YOU WISH 3/3/20) (@RinChupeco) March 2, 2020