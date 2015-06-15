Польские железнодорожники анонсировали бессрочную забастовку

В ночь на 29 июня сотрудники Региональной транспортной компании, которая обслуживает пригородные маршруты, намерены начать бессрочную забастовку.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Onet.pl.

Хотя перевозчик обслуживает в основном локальные маршруты и пользуются ими лица, которые направляются на работу, забастовка может усложнить и дальние перевозки.

Профсоюзы требуют подписания соглашения, которое закрепляло бы гарантии для работников, в том числе, гарантии занятости работников в течение 5 лет.

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Кроме того, профсоюзы обвиняют маршалков воеводств, которые являются формальными владельцами компании, в действиях, которые ей только вредят. Речь идет, в частности, о создании конкурирующих фирм.

Пока в Министерстве транспорта не отреагировали на требования профсоюзов.