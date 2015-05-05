В Германии неделю не будут ездить пассажирские поезда
09:17, 05 мая 2015Мир
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В Германии сегодня останавливаются пассажирские поезда из-за забастовки железнодорожников.
В Германии бастуют железнодорожники / Flickr.com, flowizm
Продлится забастовка неделю - до следующего понедельника, и станет одной из самых длинных в стране, сообщает ТСН.
Накануне в Германии остановились грузовые поезда. Забастовку устроил профсоюз железнодорожников, который не доволен результатами переговоров с государственной железнодорожной компанией. Представители концерна пообещали повысить железнодорожникам зарплату, однако те требуют подписать новые соглашения не только с машинистами поездов, но и с другими работниками, в частности проводниками.
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В железнодорожной компании подсчитали, что за неделю забастовки немецкая экономика потеряет 500 млн евро.
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