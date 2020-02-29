Трамп заявил о начале вывода американских войск из Афганистана

На вопрос о том, за какой срок войска выведут из страны, американский президент предпочел отшутиться.

США незамедлительно приступят к выводу своих войск из Афганистана.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"Сегодня. Они [американские военные] начнут [покидать Афганистан] незамедлительно", - сказал Трамп.

На вопрос о том, за какой срок войска выведут из страны, он ответил шуткой. "Мы запланировали это на наш день CPAC (ежегодной конференции консервативных политических действий)", - сказал Трамп.

Представители США и движения "Талибан" 29 февраля подписали соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

Планируется, что число военных сократят до 8,6 тысячи уже за 135 дней. "Талибан" в свою очередь обязался не совершать нападений на афганской территории.