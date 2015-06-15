Путина заинтересовали причины роста смертности россиян

Путин также распорядился "разработать и принять комплекс дополнительных мер, направленных на снижение смертности населения". Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители российских регионов, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что за первые четыре месяца 2015 года уровень смертности в России вырос на 3,7% в годовом измерении.

Также, согласно опубликованным на прошлой неделе данным Росстата, число бедных в первом квартале выросло на 3,1 млн человек по сравнению с этим же периодом 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в России уровень доверия к президенту Владимиру Путину остается на рекордном уровне, его деятельность одобряют 86% россиян.