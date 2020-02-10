Сектор Газа ударил по Израилю

Известно, что из Сектора Газа была запущена одна ракета.

В воскресенье, 9 февраля, из Сектора Газа ударили по территории Израиля.

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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В городе Сдерот на юге страны и прилегающих к Сектору Газа районах сработали сирены воздушной тревоги, предупредив жителей о возможных ракетных обстрелах.

"После срабатывания сигналов воздушной тревоги некоторое время назад был засечен запуск одной ракеты из Сектора Газа по израильской территории", – говорится в заявлении.

Вскоре после этого Gaza Report в Twitter сообщили о "необычном движении израильских войск по северным и восточным частям границы".

"Военные самолеты вошли в атмосферу", – сказано в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года Израиль и палестинское военизированное движение Хамас, контролирующее Сектор Газа, договаривались о перемирии на полгода.