Палатки, "Беркут" и дым от покрышек: посреди Москвы ради фильма устроили "майдан"
19:53, 04 июня 2015Мир
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Посреди российской столицы ради съемок сериала с рабочим названием «Крымская сакура» пытались воссоздать события на украинском Майдане Незалежности.
В Москве устроили бутафорский "майдан" / super.ru
Cайт super.ru сообщает, что запах горящих покрышек ощущался даже в местных забегаловках московских Лужников, из окон которых виднелись черные клубы дыма, вздымающиеся над палатками.
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На фотографиях со съемочной площадки видно "беркутовцев" и защитников Майдана в оранжевых касках. Среди декораций - большое количество украинских флагов, разрисованный портрет Януковича и деревянные палеты.
Сообщается, что главная роль в фильме досталась 31-летней российской актрисе Юлии Снигирь, которая играет крымского прокурора Наталью Поклонскую.
Фото: super.ru
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