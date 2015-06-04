Палатки, "Беркут" и дым от покрышек: посреди Москвы ради фильма устроили "майдан"

Cайт super.ru сообщает, что запах горящих покрышек ощущался даже в местных забегаловках московских Лужников, из окон которых виднелись черные клубы дыма, вздымающиеся над палатками.

Читайте такжеПоклонская хочет судить лидеров крымского Евромайдана

На фотографиях со съемочной площадки видно "беркутовцев" и защитников Майдана в оранжевых касках. Среди декораций - большое количество украинских флагов, разрисованный портрет Януковича и деревянные палеты.

Сообщается, что главная роль в фильме досталась 31-летней российской актрисе Юлии Снигирь, которая играет крымского прокурора Наталью Поклонскую.