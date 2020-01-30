В здание чешского парламента прорывался мужчина, вооруженный двумя ножами

После инцидента охрану здания могут усилить.

В здание Палаты депутатов - нижней палаты парламента Чехии - сегодня утром пытался прорваться мужчина, вооруженный ножом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешские СМИ, он также угрожал полицейским. В полиции рассказали, что 31-летний мужчина подошел к одному из входов в здание и потребовал, чтобы его пустили внутрь. Он пытался войти в главный подъезд здания, где в этот момент проходило заседание.

Во время обыска у него нашли сразу два ножа. Мотивацию его действий устанавливает полиция.

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"К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек и добавил, что в связи с инцидентом для охраны здания примут дополнительные меры.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан” в северо-восточной афганской провинции Баглан.