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В России спустя месяц заявили о задержании японского шпиона

15:31, 27 января 2020
Мир
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На данный момент японец уже покинул территорию России / УНИАН

В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании «с поличным» жителя Японии, который пытался «получить секретные данные о российском военном потенциале».

Читайте такжеВо французских Альпах нашли базу российских шпионовОтмечается, что инцидент произошел еще 25 декабря во Владивостоке.

В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.

Также в сообщении говорится, что задержанный находился в России по журналистской визе. Он уже покинул территорию России.

Ранее УНИАН сообщал, как в России на марше за мир в Украине задержали троих человек.

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