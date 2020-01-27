В России спустя месяц заявили о задержании японского шпиона
15:31, 27 января 2020Мир
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Отмечается, что задержанный "пытался получить секретные данные о российском военном потенциале".
На данный момент японец уже покинул территорию России / УНИАН
В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании «с поличным» жителя Японии, который пытался «получить секретные данные о российском военном потенциале».
Читайте такжеВо французских Альпах нашли базу российских шпионовОтмечается, что инцидент произошел еще 25 декабря во Владивостоке.
В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.
Также в сообщении говорится, что задержанный находился в России по журналистской визе. Он уже покинул территорию России.
Ранее УНИАН сообщал, как в России на марше за мир в Украине задержали троих человек.
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