В России спустя месяц заявили о задержании японского шпиона

Отмечается, что задержанный "пытался получить секретные данные о российском военном потенциале".

В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании «с поличным» жителя Японии, который пытался «получить секретные данные о российском военном потенциале».

Читайте такжеВо французских Альпах нашли базу российских шпионовОтмечается, что инцидент произошел еще 25 декабря во Владивостоке.

В связи с задержанием советнику-посланнику посольства Японии вручена нота протеста.

Также в сообщении говорится, что задержанный находился в России по журналистской визе. Он уже покинул территорию России.

Ранее УНИАН сообщал, как в России на марше за мир в Украине задержали троих человек.