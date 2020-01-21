В России в домике на пилораме сгорели 11 человек

Самостоятельно из дома удалось эвакуироваться двум людям.

В Томской области России в результате пожара в жилом одноэтажном доме на территории частной пилорамы погибли 11 человек.

Об этом сообщает управление МЧС по Томской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 января в поселке Причулымский. Площадь пожара составила 208 кв. м. После его ликвидации в здании обнаружили тела одиннадцати погибших.

Самостоятельно из дома эвакуировались два человека, уточнили в МЧС, им оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 января в российском Новосибирске загорелся крематорий. Горели два похоронных дома, а также представительство городского крематория.