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В России в домике на пилораме сгорели 11 человек

10:05, 21 января 2020
Мир
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Работники пилорамы в РФ стали жертвами пожара / фото: МЧС России

Об этом сообщает управление МЧС по Томской области.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 января в поселке Причулымский. Площадь пожара составила 208 кв. м. После его ликвидации в здании обнаружили тела одиннадцати погибших.

Самостоятельно из дома эвакуировались два человека, уточнили в МЧС, им оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 января в российском Новосибирске загорелся крематорий. Горели два похоронных дома, а также представительство городского крематория.

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