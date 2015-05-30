Таджикистан заблокировал доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Aisa-Plus.

Интернет-ресурсы оказались заблокированными после того, как на ютубе появился видеоролик, на котором бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов рассказывает о своей службе в рядах террористической группировки «Исламское государство» и призывает к священной войне против неверных (джихаду).

Доступ к видеохостингу, говорится на сайте, все еще под запретом, под блокировкой оказался и сайт радиостанции «Озоди».

Читайте такжеСБУ насчитала более 600 антиукраинских групп в соцсетях

«Интернет-провайдеры уже давно не сообщают причины блокировок сайтов. Но могу предположить, что все это связано именно с обращением Гулмурода Халимова. Убежден, что блокировка сайтов не является путем выхода из ситуации», — рассказал глава Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана Асомиддин Атоев.

На опубликованном 28 мая видеоролике Халимов на русском языкеговорит, что он решил присоединиться к «Исламскому государству» из-за того, что в Таджикистане не разрешают читать намаз и носить исламскую одежду.