США сообщили о военной оккупации Китаем спорной территории островов Спратли

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Американские чиновники сообщают, что разведка подтвердила подозрения США относительно деятельности Китая в Южно-Китайском море. В частности, было обнаружено два китайских моторизованных артиллерийских орудий на одном из искусственных островов, построенных в Китае около месяца назад.

Американские официальные лица заявили, что этот факт идет в разрез с заявлениями КНР о том, что действия на островах несут мирный характер. "Там нет военной угрозы", - заявил изданию официальный представитель США. "Но речь идет о том, что эти действия символизируют", - добавил он.

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Американские официальные лица заявили, что впервые стало известно об артиллерийском орудии на острове около месяца назад. "Мы были осведомлены об этом уже некоторое время", - сказал высокопоставленный американский чиновник. Но в последнее время, как говорят чиновники, оборудование либо оттуда вывезли, либо намеренно скрыли.

Территория островов Спратли оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В основном они состоят из рифов и атоллов, и не имеют постоянного населения.